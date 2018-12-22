Атака позиций ВСУ обошлась дорого армии РФ: оккупанты считают потери после "ответки"

22.12.2018 11:29

В пятницу, 21 декабря, гибридная армия России понесла серьезные потери при столкновении с бойцами ООС.

Последними новостями с линии фронта поделилась в Facebook пресс-служба Операции объединенных сил, передает "Диалог.UA".

Согласно утренней сводке штаба ООС, активность оккупантов на Донбассе снизилась. В пятницу, 21 декабря, было зафиксировано всего 7 попыток врага сорвать режим перемирия с применением 82 и 120-мм минометов. "Горячо" было на мариупольском и луганском направлениях. ВСУ не жалели "ответок" для террористов.

По данным разведки, оккупанты лишились 7 наемников, 4 из которых были ликвидированы, 3 отправились на больничные койки на длительное лечение. В рядах ВСУ, к счастью, обошлось без потерь.