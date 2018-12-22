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Четверо убитых боевиков, трое раненых! Воины ВСУ дали достойный отпор НВФ
За минувшие сутки подразделения НВФ семь раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
По данным штаба, зафиксировано три случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Противник совершил прицельные обстрелы из минометов калибра 120-мм и 82-мм в районе населенного пункта Крымское и из минометов калибра 82-мм вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении.
Позиции ВСУ были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новомихайловка — на Донецком направлении и вблизи населенных пунктов Чермалык, Лебединский, Гнутово на Мариупольском направлении.
По данным украинской разведки за сутки четыре члена НВФ было уничтожено и трое получили ранения.
С начала текущих суток НВФ открывали огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.
Теги: Донбасс, убиты, боевики, обстрелы, раненые, ООС
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