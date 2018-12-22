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Архив - Донецкая область

ГУР Минобороны: Членов НВФ лишили «13 зарплаты» в связи с подготовкой к «наступлению ВСУ»

22.12.2018 19:59
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ГУР Минобороны: Членов НВФ лишили «13 зарплаты» в связи с подготовкой к «наступлению ВСУ»

Большинство подразделений так называемых 1 и 2 АК («ДНР» и «ЛНР») в рамках учений приведены в высшую степень боевой готовности, отрабатывается управление действиями отдельных соединений и частей при ведении обороны с переходом в контрнаступление и выходом к админграницам Донецкой и Луганской областей, сообщает ГУР Минобороны Украины.

По их данным, в рамках учений предусмотрено развертывание новых командных пунктов отдельных соединений и частей на неподготовленной и незнакомой местности. Таким образом российское командование пытается максимально приблизить учебные мероприятия к условиям ведения боевых действий.

Сообщается также, что российское командование отменило выплату «13 зарплаты», заменив ее на премию в размере 5 тысяч российских рублей. Подчиненным объяснили такое решение «непредвиденными затратами на усиление боевой готовности», которые, якобы, связаны с «напряженной ситуацией в Украине и возможным наступлением ВСУ».



Теги: Донбасс, премия, учения, ДНР, ЛНР, ВСУ, наступление, Минобороны, ГУР, админграница
 
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