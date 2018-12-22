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И это при том, что рядом Еленовский КХП! Жители «ДНР» в панике: невозможно купить муку
На неподконтрольной Украине территории Донецкой области последние недели отмечаются перебои с мукой. Местные жители жалуются на ее подорожание и отсутствие муки местного производства в магазинах. Подконтрольные ОРДО СМИ пообщались с главарями «республики» и выяснили, что послужило причиной дефицита важного продукта, пишет ДонПресс.
«Собственник» сети магазинов «Семерочка» Андрей Дундуков заявил, что в торговые точки возобновились поставки пшеничной муки с Еленовского комбината хлебопродуктов:
«Уже вчера, согласно нашей заявке, ЕКХП отгрузила „Семерочке“ 10 тысяч кг муки в 2-х килограммовой расфасовке. Завтра мы получим еще 10 тысяч килограмм. Из них 5 000 в расфасованном виде и 5 000 для собственных пекарен. На данный момент входящая цена с комбината двухкилограммового пакета муки составила 32 р. С учетом регламентированной наценки на соцтовары, цена на полке сейчас 33,60 р.».
При этом «вице-премьер ДНР» Игорь Мартынов сообщил, что вопрос насыщения рынка пшеничной мукой находится на постоянном контроле главарей ОРДО:
«Правительство на постоянной основе мониторит ситуацию относительно поставок муки на хлебзаводы и в торговые сети. На сегодняшний день ведутся переговоры с аграриями ДНР о закупке зерна по тем ценам, которые не позволят спровоцировать резкий рост стоимости хлеба. На сегодняшний день у фермеров уже закуплено порядка 1 000 тонн зерна. Работа в этом направлении продолжается».
По словам Дундукова, ажиотажный спрос на муку по прежнему сохраняется, поэтому магазины закупят еще партию товара:
«До конца недели мы закупим еще одну партию муки от другого производителя. Там входящая цена двухкилограммового пакета составит 44 р., плюс наши 5%».
Теги: Донбасс, мука, исчезновение, Еленовка, ДНР
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