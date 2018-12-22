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Архив - Донецкая область

Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Крамаха»

22.12.2018 11:50
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Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Крамаха»

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Так, под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Крамаха».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, 15 декабря 2018 года ликвидирован боевик «ДНР» Баранов Александр Александрович с позывным «Крамаха».

О Баранове известно, что он родился в Дружковке 30 ноября 1976 года.

В своих сообщениях в соцсетях боевики «ДНР» пишут, что Баранов подорвался на растяжке.



Теги: Донбасс, Горловка, ликвидация, боевик, ДНР, потери, подрыв, растяжка, соцсети
 
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