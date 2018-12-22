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Архив - Донецкая область

Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Шизик»

22.12.2018 12:48
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Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Шизик»

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери. Так, ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Шизик».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, 25 ноября 2018 года в районе Ясиновтской промзоны ликвидирован боевик «ДНР» Стороженко Александр Владимирович с позывным «Шизик»/ «Басс».

О Стороженко известно, что он родился в Донецке 28 февраля 1998 года.



Теги: Донбасс, Донецкая область, ликвидация, боевик, ДНР, потери
 
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