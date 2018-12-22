На Донбасі окупанти наражали більше 800 людей на ночівлю під КПВВ

22.12.2018 17:49

Російські збройні формування продовжують створювати потенційну загрозу для життя та здоров'я громадян направляючи їх через лінію розмежування в темний час доби

Як повідомляє Держприкордонслужба, проросійські найманці, цілеспрямовано уповільнюють пропуск громадян через лінію розмежування у визначений час роботи КПВВ та здійснюють значне накопичення громадян і транспорту на окупованій території, передає Depo.Донбас.

Зазначається, що після закінчення визначеного графіком часу роботи контрольних пунктів бойовики, загострюючи безпекову ситуацію у межах дорожніх коридорів, пропускають одразу велику кількість цивільних громадян.

"Представники самопроголошених органів влади провокують залишення громадян на ночівлю у так званій "сірій зоні" створюючи передумови до загрози життю та здоров'я цих людей", - йдеться у повідомленні.

20 грудня такі провокативні дії бойовиків мали місце в усіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду, коли о 17.00 з тимчасово окупованої території України одразу прибула значна кількість громадян та автомобілів.

Так, до КПВВ "Станиця Луганська" прибуло 246 громадян, до КПВВ "Новотроїцьке" 64 автомобілі, до КПВВ "Гнутове" 25 автомобілів, до КПВВ "Майорське" прибуло 25 автомобілів, а до КПВВ "Мар'їнка" 28 автомобілів.

"Під час спілкування із громадянами, прикордонники з'ясували, що окупаційні війська навмисне тримали людей на своїх блок-постах та деякий час блокували пропускні операції. Враховуючи темний час доби та потенційну небезпеку, що походить від систематичного порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуванням, за рішенням Командувача операції Об'єднаних сил роботу зазначених КПВВ було продовжено", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зі складу Об'єднаних сил організовано заходи щодо додаткового оформлення 835 громадян встановленим порядком та їх пропуску через лінію розмежування