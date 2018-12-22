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На Донбассе боевики обстреляли ВСУ и получили "ответку"
За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"21 декабря российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 3 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями",- говорится в сообщении.
В частности, из минометов калибра 120 мм и 82 мм боевики обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Крымское и из минометов калибра 82 мм вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники вели огонь в районе населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Лебединское, Гнутово на Мариупольском направлении.
"В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал. По данным разведки, 21 декабря четырех оккупантов было уничтожено и 3 получили ранения", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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