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На Донбассе погиб наемник «Синий» из Донецка
22.12.2018 21:19
В зоне ООС при неизвестных обстоятельствах погиб член НВФ Симоненко Андрей Викторович известный по позывному «Синий"/"Гиена».
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил украинский блогер Necro Mancer, передает donpress.com.
Погибший «Синий» был родом из Донецка, где родился 21/01/76. По словам сослуживцев, Симоненко 14/10/18 (обстоятельства смерти требуют уточнения).
Теги: Донецк, Донбасс, гибель, наемник, соцсети, НВФ, ООС
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