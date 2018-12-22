На Донбассе погиб наемник «Синий» из Донецка

22.12.2018 21:19

В зоне ООС при неизвестных обстоятельствах погиб член НВФ Симоненко Андрей Викторович известный по позывному «Синий"/"Гиена».

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил украинский блогер Necro Mancer, передает donpress.com.

Погибший «Синий» был родом из Донецка, где родился 21/01/76. По словам сослуживцев, Симоненко 14/10/18 (обстоятельства смерти требуют уточнения).