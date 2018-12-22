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Архив - Донецкая область

НВФ продолжают создавать длинные очереди на линии соприкосновения

22.12.2018 17:33
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НВФ продолжают создавать длинные очереди на линии соприкосновения

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) не прекращают практику создания длинных очередей на блокпостах на линии соприкосновения, которые угрожают жизни и здоровью гражданского населения. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, пишут Донецкие новости.
Украинская сторона СЦКК подчеркнула, что, по данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 21 декабря, в 09:40 20 декабря на блокпосту НВФ, расположенном к югу от моста в Станице Луганской, наблюдатели видели, что очереди на переход на подконтрольную украинским властям территорию ждали примерно 1500 человек, а в противоположном направлении очередей не было.
Примерно через 3:00 на КПВВ, расположенном к северу от моста в Станице Луганской, члены патруля Миссии зафиксировали, что в очереди на переход на подконтрольную территорию было примерно 700 человек. В то же время в противоположном направлении люди проходили без очередей.
Одна из женщин в возрасте примерно от 40 до 49 лет рассказала членам патруля СММ, что для того, чтобы пересечь линию соприкосновения со стороны неподконтрольных власти Украины территорий ей и ее семье понадобилось почти 4 часа. По ее словам, длительное ожидание в очереди, созданной НВФ, особенно в холодное время года, переносится тяжело – как физически, так и морально.
Украинская сторона СЦКК заявляет, что умышленное создание ситуации неорганизованности в работе пункта пропуска в Станице Луганской в холодную зимнюю погоду со стороны НВФ в очередной раз подвергает опасности мирное население, демонстрирует откровенное пренебрежение Минскими договоренностями и нежелание соблюдать взятые обязательства. В СЦКК призвали «администрацию» на неподконтрольных территориях отказаться от практики создания длинных очередей на КПВВ, не пренебрегать нормами международного гуманитарного права и обеспечить благоприятные условия жизни и здоровья гражданского населения.
Напомним, что в течение октября-декабря на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечаются большие очереди. Наиболее проблемные участки – КПП «Горловка» (в районе украинского КПВВ «Майорское») и КПП «Александровка» (в районе украинского КПВВ «Марьинка»). Также люди жалуются на усиленный досмотр, а также что «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев у пересекающих линию разграничения, пересекающие описывают данную процедуру. Информацию о сборе отпечатков пальцев очевидцы подтверждали и в октябре. Пересекающие линию разграничения констатировали, что на КПП «ДНР» также собирают персональные данные, которые необходимо указывать в отдельном талоне – ФИО, дата рождения, номер телефона, IMEI телефона.
Как сообщалось ранее, за январь-ноябрь 2018 года Госпогранслужба Украины зафиксировала 11 млн 587 тыс. пересечений линии разграничения на Донбассе, это на 43% больше, чем 2 года назад.



Теги: Донбасс, боевики, очереди, НВФ, линия соприкосновения
 
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