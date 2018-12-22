Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Лыча»

22.12.2018 13:32

Боевики «ДНР» несут потери на временно оккупированных территориях Донецкой области. Так, ликвидирован боевик с позывным «Лыча».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, под временно оккупированной Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» Лычко Андрей Викторович с позывным «Лыча».

О Лычко известно, что он родился в Луганске 2 мая 1975 года, ликвидирован 15 декабря 2018 года.