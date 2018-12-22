Под Горловкой на растяжке подорвался боевик «ДНР»

22.12.2018 14:32

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях несут потери в живой силе. Так, под Горловкой на растяжке подорвался боевик «ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Под временно оккупированной Горловкой 15 декабря 2018 года на растяжке подорвался боевик «ДНР» Князев Александр Николаевич.

О Князеве известно, что он родился в Горловке 1 июня 1978 года.