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Архив - Донецкая область

Под Горловкой на растяжке подорвался боевик «ДНР»

22.12.2018 14:32
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Под Горловкой на растяжке подорвался боевик «ДНР»

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях несут потери в живой силе. Так, под Горловкой на растяжке подорвался боевик «ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Под временно оккупированной Горловкой 15 декабря 2018 года на растяжке подорвался боевик «ДНР» Князев Александр Николаевич.

О Князеве известно, что он родился в Горловке 1 июня 1978 года.



Теги: Донбасс, Горловка, боевик, ДНР, потери, подрыв, растяжка
 
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