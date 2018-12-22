Приехавших из «ЛДНР» в РФ на заработки ущемляют в зарплатах

22.12.2018 21:01

Жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, поехавшие на заработки в РФ, жалуются, что их ущемляют в зарплатах в сравнении с приехавшими с подконтрольной правительству территории Украины.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Не смотря на громкие заявление о том, что жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей «вот-вот упростят получение гражданства РФ», на самом деле всё обстоит с точностью до наоборот.

Дело в том, что даже приехавших на заработки в РФ жителей временно оккупированных территорий значительно ущемляют в зарплатах в сравнении с приехавшими с подконтрольной правительству Украины территории:

Вот что рассказывают об этом жители временно оккупированных территорий Донбасса:

«Брат приехал с работы с мск Для жителей ЛДНР день 1100р, для украинцев 1500».