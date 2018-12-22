Ситуация на КПВВ сегодня, 22 декабря: у линии разграничения - сотни машин

22.12.2018 08:37

Сегодня, 22 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях более 400 автомобиле, сообщает Госпогранслужба Украины.

Все контрольные пункты открылись субботним утром по графику зимнего периода и функционируют в штатном режиме.

В КПВВ на въезд и выезд сегодня с утра находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 30/100;

«Марьинка» - 20/75;

«Новотроицкое» -0/90;

«Гнутово» - 40/60.