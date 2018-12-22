Главная / Новости / Донецкая область / Ситуация на КПВВ сегодня, 22 декабря: у линии разграничения - сотни машин
Последние новости раздела
- Ситуация на КПВВ сегодня, 22 декабря: у линии разграничения - сотни машин08:37
- В Киеве показали фильм о героях-мариупольцах08:25
- И это при том, что рядом Еленовский КХП! Жители «ДНР» в панике: невозможно купить муку08:20
- В 5 раз дороже: В «ДНР» и на подконтрольном Донбассе остались единицы квартир для встречи Нового года08:09
- Донбасс готов вспыхнуть: Москва направила в Донецк "десант" 20:15
- Это репрессии: В «ДНР» страдают верующие и украинские священники19:45
- Подразделения НВФ наращивают силы перед «наступлением ВСУ»19:00
- Большой обмен заложниками с ОРДЛО: названа дата16:45
- В Горловке растет число преступлений, связанных с оружием15:30
- В ОРЛО БТР «ЛНР» протаранил легковое авто: пострадал мужчина15:16
Ситуация на КПВВ сегодня, 22 декабря: у линии разграничения - сотни машин
22.12.2018 08:37
Сегодня, 22 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях более 400 автомобиле, сообщает Госпогранслужба Украины.
Все контрольные пункты открылись субботним утром по графику зимнего периода и функционируют в штатном режиме.
В КПВВ на въезд и выезд сегодня с утра находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 30/100;
«Марьинка» - 20/75;
«Новотроицкое» -0/90;
«Гнутово» - 40/60.
Теги: Донбасс, машины, люди, КПВВ, очереди
Читайте также:
- Блокпосты сегодня, 19 июля: "Марьинка" и "Зайцево" - очереди огромные, движение слабое
- Обстановка на блокпостах не радует: на КПВВ "Зайцево" движение слабое, на КПВВ "Марьинка" движения практически нет
- Блокпосты Донбасса: пассажиро-транспортный поток плотнее всего в Марьинке и Зайцево
- Ситуация на КПВВ сегодня, 20 февраля
- Большие очереди! Ситуация на КПВВ сегодня, 15 декабря
- Обстановка на КПВВ сегодня, 22 февраля
- Ситуация на КПВВ сегодня, 22 декабря: у линии разграничения - сотни машин08:37
- В Киеве показали фильм о героях-мариупольцах08:25
- И это при том, что рядом Еленовский КХП! Жители «ДНР» в панике: невозможно купить муку08:20
- «Ножом в сердце — и все дела!» Боевика "ЛНР" Мальченко в Должанске ликвидировала подружка08:11
- В 5 раз дороже: В «ДНР» и на подконтрольном Донбассе остались единицы квартир для встречи Нового года08:09
- Донбасс готов вспыхнуть: Москва направила в Донецк "десант" 20:15
- Это репрессии: В «ДНР» страдают верующие и украинские священники19:45
- Подразделения НВФ наращивают силы перед «наступлением ВСУ»19:00
- Большой обмен заложниками с ОРДЛО: названа дата16:45
- В Горловке растет число преступлений, связанных с оружием15:30
- Переселенцы возвращаются на неподконтрольный Донбасс09:10
- Как их распознать: названы пять подлецов по знаку Зодиака08:54
- Ситуация на КПВВ сегодня, 22 декабря: у линии разграничения - сотни машин08:37
- "Они там все русофобы", - Клинцевич рассказал, будет ли война между Россией и Украиной08:32
- В Киеве показали фильм о героях-мариупольцах08:25
- И это при том, что рядом Еленовский КХП! Жители «ДНР» в панике: невозможно купить муку08:20
- «Ножом в сердце — и все дела!» Боевика "ЛНР" Мальченко в Должанске ликвидировала подружка08:11
- В 5 раз дороже: В «ДНР» и на подконтрольном Донбассе остались единицы квартир для встречи Нового года08:09
- Пенсии в Украине будут выплачивать по-новому21:45
- В метрополитене Киева полицейские избили женщин: идет расследование21:15
- Как их распознать: названы пять подлецов по знаку Зодиака08:54
- Новый год 2019: 5 рецептов оригинальных салатов20:33
- Гороскоп на зиму 2018-2019: к каким кардинальным переменам нас готовят звезды19:30
- Взаимосвязь между котами и болезнями человека18:51
- Диета от прыщей: пять продуктов для идеальной кожи18:18
- Эти знаки зодиака – прирожденные колдуны16:00
- С июня не будут выделять деньги на лечение пациентов, не заключивших декларации с врачами12:20
- Правильный Новый год: чего не делать перед праздниками09:45
- Магнитные бури в январе-2019: когда будут и как защититься08:47
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- Донбасс готов вспыхнуть: Москва направила в Донецк "десант"
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно
- Путин пугает Украину новым законом по Донбассу: президент РФ рассказал, что хочет "забрать" в Россию