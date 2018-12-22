В 5 раз дороже: В «ДНР» и на подконтрольном Донбассе остались единицы квартир для встречи Нового года

22.12.2018 08:09

За 10 дней до Нового года на рынке аренды недвижимости Донецкой и Луганской областей (по обе стороны линии разграничения) остались единицы предложений по снятию домов или квартир для празднования.

Следует отметить, что стоимость аренды на одну и ту же квартиру на новогодние праздники может быть в 5 раз выше в сравнении с «рядовыми» днями. При этом снять жилье для веселого празднования – проблематично, т.к. часты уточнения от арендодателей – «не для компаний», «не для шумных компаний», «при шуме – выселение моментальное», пишут Донецкие новости.

Чтобы подстраховаться от последствий хозяева обязательно требуют задаток, в основном, в размере «новогодней» стоимости аренды.

Так, в центре Мариуполя (Донецкая обл.) «средние» по комфорту 1-комнатные квартиры для встречи Нового года идут за 1500 грн в сутки. «Чисто, диван, кровать, холодильник, стиральная машинка, горячая вода, кабельное телевидение и интернет Wi-Fi. На Новый год цена – 1500 грн, задаток – обязательно», – говорится в одном из объявлений.

Примечательно, что в обычные дни эта же квартира также сдается посуточно, но за 300 грн. Используется она преимущественно «пенсионными туристами» из «ДНР», т.к. главное ее достоинство – расположение рядом с Пенсионным фондом.

В более отдаленных районах Мариуполя 1-комнатная квартира для празднования «с двуспальной кроватью, диваном» стоит значительно дешевле. «Заселяем возрастом от 23 лет. Сдается на Новый год! 31.12–1.01 – 600 грн/сутки, 31.12 – 2.01 – 800 грн/2 суток. Сумма залога – 300 грн», – пишет хозяин.

При этом идет уточнение – «Не для шумных компаний. При нарушении правил проживания гости выселяются, деньги назад не возвращаются. Приятного отдыха!».

В обычные дни квартира сдается за 240-280 грн в сутки в зависимости от количества дней аренды.

В Мариуполе на Новый год еще можно снять 4-этажный дом общей площадью 350 кв. м. В нем 7 комнат, 2 санузла, 6 спальных мест. Цена – 3000 грн в сутки. «Дом с ремонтом, с мебелью и бытовой техникой. Дом расположен на левом берегу в престижном районе. Мебель вся современная. Есть гараж, двор на три машины. Беседка, мангал. Посуда. Постельные принадлежности», – уточняет автор объявления. В Северодонецке (Луганская обл.) цена на оставшиеся 2-комнатные квартиры стартует от 2000 грн в сутки на Новый год. Например, подобная квартира (2-комнатная студия) предлагается в «хрущевке» (4 этаж, 4-этажного дома). «3 раздельных спальных места, возможно размещение до 5-6 человек», – дополняет хозяин жилья.

В иных крупных городах Донетчины (Краматорск, Славянск, Покровск и пр.) и Луганщины «новогодние» квартиры и дома уже укомплектованы жильцами. По крайней мере, в свободном доступе объявлений о сдаче в аренду недвижимости нет.

Также нет предложений и по «ЛНР».

А в «ДНР» преимущественно остались квартиры в Донецке и Макеевке.

По состоянию на сегодня, 22 декабря, еще актуально предложение от риелтора Алексея, который предлагает в Донецке «романтический Новый год для влюбленных пар… в стильной 1-комнатной квартире-студии с праздничным видом на город». Месторасположение – центр города, район парка Щербакова и цирка «Космос». За двое суток с 31.12 по 02.01.2019 риелтор просит 4 000 руб. (1800 грн по местному курсу валют), залог – 1000 руб. (450 грн). «Бонус от нас – бутылочка игристого нашим дорогим гостям!», – уточняет Алексей. Правда, фотографии квартиры он в открытом доступе не публикует.

У агентства недвижимости есть еще свободные варианты на «новогодние» 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. Цена за двое суток (31.12.19 по 2.01.19) – от 2000 до 6000 тыс. руб. (890-2700 грн).

Можно подобрать квартиры в «тихом» в плане военных действий Калининском районе. «Предлагаю 1-, 2-, 3-комнатные квартиры для празднования Нового года… Для лиц, старше 21 года. Проживание – от двух суток», – пишет риелтор и предлагает цену от 1000 грн за двое суток для 1-комнатной квартиры, увеличение количества комнат – рост цены.

Судя по уже «занятым» предложениям, снять «средний» дом в Донецке на компанию в 6-8 человек можно было за 6 тыс. руб. за двое суток (2700 грн). Т.е. на человека обойдется в 750-1000 руб. (340-450 грн) в сутки. Элитные коттеджи – дороже.

В Макеевке оставшиеся 1-комнатные квартиры на новогодние праздники идут за 1200 руб. за сутки (540 грн).