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ВСУ получили крупную партию новой техники и оружия
К Новому году украинской армии пришла поставка новой модернизированной военной техники.
Об этом сообщает Национальный промышленный портал, передает apostrophe.ua.
Церемония передачи Вооруженным силам Украины техники прошла в Житомирской области. В ней принял участие президент Украины Петр Порошенко.
Он напомнил, что в 2019 году на сектор обороны и безопасности планируется потратить более 5% ВВП, а именно на армию выделено более 102 миллиардов гривен, что на 16 миллиардов больше, чем в прошлом году.
"Есть деньги на закупку в перспективе таких новейших комплексов, как: ракетное вооружение "Ольха" и "Нептун", самоходная артиллерийская установка "Богдана", ударный разведывательный комплекс "Сокол" и высокоточный снаряд "Цветник", - сказал Порошенко.
"Так, украинским военным вручили сертификаты на военную технику и вооружение, среди которых: танки Т-64, Т-72, Т-80, бронированная машина разминирования на базе танка Т-64, боевые машины пехоты, самоходная артиллерийская установка САУ 2С- 1, боевая разведывательная десантная машина БРДМ-2Л1, бронированные автомобили "Варта", зенитно-ракетные комплексы, самолеты ИЛ-76МД, Су-27МУ1, Су-25М1К, МиГ-29МУ1, вертолеты Ми-8МТ, Ми-8МТП, Ми-2МСБ и вертолет Ми-2МСБ, а также беспилотные летательные аппараты.
Кроме того, военные части ВСУ получили автомобили, автобусы, бронированные ремонтно-эвакуационные средства и средства ремонта и обслуживания", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, оружие, модернизация, Новый год, ВСУ, бронетехника, военная техника
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