Банковские услуги у донбасской линии разграничения: успеть за 4 дня

23.12.2018 13:29

С 26 по 29 декабря в Донецкой области вблизи линии разграничения будут работать мобильные подразделения «Ощадбанка».

Пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщает, что МП «Ощадбанка» будет работать в Зайцево (КПВВ «Майорское», Бахмутский р-н) с 9:30 до 15:00, передает avdeevka.city.

Как правило, прием проводится в течение пяти дней (с понедельника по пятницу), но, учитывая переносы выходных, на будущей неделе всё начнется в среду, а закончится в субботу.

Напомним, что мобильные подразделения «Ощадбанка» работают на Донбассе с ноября 2015 года. Они обслуживают жителей населенных пунктов прифронтовой зоны на подконтрольной территории. К ним же стремятся жители неподконтрольных территорий, многие из которых зарегистрированы как переселенцы, но по ряду причин проживают в т.н. «ДНР».

Специалисты банка предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе с использованием банковских платежных карточек, по пополнению карточных счетов через POS-терминал, по приему наличности для осуществления платежей и др.