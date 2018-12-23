ЧП на пунктах пропуска «ДНР»: Людей вывозят на автомобилях «Скорой помощи»

23.12.2018 15:08

За сутки в «ДНР» в пункты оказания помощи на линии разграничения обратилось 261 человек, за медицинской помощью – 15 граждан.

Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает «МЧС ДНР», передает dnews.dn.ua.

Так, на КПП «Горловка» была оказана помощь мужчине, 1937 г.р., его передали работникам скорой медицинской помощи. В удовлетворительном состоянии пострадавший госпитализирован в больницу временно неподконтрольной украинскому правительству Горловки.

На КПП «Александровка» оказали помощь мужчине 1946 г.р. и передали его работникам скорой медицинской помощи. Там же была оказана помощь женщине 1937 г.р.

Пострадавшие госпитализированы в больницы временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка.

Принины экстренной госпитализации и диагнозы не сообщаются.