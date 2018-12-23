Что разочарованные идеологи «русской весны» думают о «ДНР». ВИДЕО

23.12.2018 14:31

В этом выпуске программы «Донбасс сегодня» журналисты ОТВД рассказывают о следующем:

- «Зрада» по-республикански: Что разочарованные идеологи «русской весны» думают о группировке «ДНР» сегодня.

- Как кандидаты в резиденты Украины меряются обещаниями о Донбассе.

- Жить заново: заботится ли государство о бывших военнопленных.

Источник: novosti.dn.ua