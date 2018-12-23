"Гробовая тишина", - у армии РФ "кипиш" из-за "аномалии" под оккупированной Горловкой

23.12.2018 13:12

Террористы уверены, что мифическое "наступление ВСУ", которым их пугает Кремль, начнется со дня на день. Даже обнаружили доказательство.

О панике в рядах оккупанта рассказала "ЛентаUA.net" со ссылкой на пропагандиста РФ Александра Сладкова, передает "Диалог.UA".

Уже более месяца военное командование и Кремль пугают террористов "Л/ДНР" масштабным "наступлением ВСУ".

К нагнетанию истерии присоединился и Сладков, который заявил о некой "аномалии" на одном из самых "горячих" участков фронта - под Горловкой.

По мнению пропагандиста, "значительным отклонением от нормы" является "тишина", которая внезапно образовалась на этом проблемном участке.

"Есть пара перестрелок (на 300 км фронта "ДНР"), да и ВОГи где-то по чуть кидали. Но! Горловка и подъезды к ней со стороны Донецка - гробовая тишина", - запаниковал Сладков.

С его слов, ВСУ объявили там радиотишину, а также прекратили всякое движение техники.