Последние новости раздела
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика15:52
- На Донбассе наркоман убил малолетнюю дочь боевика ДНР15:49
- ЧП на пунктах пропуска «ДНР»: Людей вывозят на автомобилях «Скорой помощи»15:08
- Что разочарованные идеологи «русской весны» думают о «ДНР». ВИДЕО14:31
- Соцсети: в РФ из Горловки выехали три микроавтобуса «Груз-200»14:10
- Горловчане рассказали о происходящем в городе13:48
- Банковские услуги у донбасской линии разграничения: успеть за 4 дня13:29
- "Гробовая тишина", - у армии РФ "кипиш" из-за "аномалии" под оккупированной Горловкой13:12
- Рабинович выступил за переговоры с «Л-ДНР» для назначения губернатора неподконтрольных территорий12:50
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку12:31
На Донбассе наркоман убил малолетнюю дочь боевика ДНР
23.12.2018 15:49
В оккупированном Иловайске террорист ДНР убил трехлетнюю девочку - дочь своей любовницы.
Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer, ссылаясь на информацию из соцсетей, передает apostrophe.ua.
Так, один из местных жителей рассказал, что мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения избил ребенка, при этом ее мать даже не пыталась ему помешать и не вызвала затем скорую помощь.
"Родной отец убитой девочки служит в ополчении ДНР, сильно расстроился, на похоронах вызывали ему скорую,едва ноги не отняло. Можно представить,какая беда. Мать убитого ребенка,на похоронах даже слезы не проронила", - сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, Иловайск, убийство, похороны, террорист, ДНР, соцсети, девочка
Читайте также:
- "Застрелят в первый или второй день в Донецке..." - боевики "ДНР" в страхе после убийства Захарченко
- Подростки в Горловке подорвались на необозначенном минном поле
- Убийство беременной дочери высокопоставленного кремлевского наемника в "ДНР": соцсети сообщили неожиданные подробности о террористе Мачете
- Убийство Захарченко в Донецке: ФСБ в заявлении официально подтвердила приказ Путина по Донбассу
- Длинные вереницы автобусов: людей везли на похороны Захарченко из окрестных городов
- Кремлевский след убийства Захарченко: в день взрыва в Донецке заметили цепь странных событий
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика15:52
- На Донбассе наркоман убил малолетнюю дочь боевика ДНР15:49
- ЧП на пунктах пропуска «ДНР»: Людей вывозят на автомобилях «Скорой помощи»15:08
- Что разочарованные идеологи «русской весны» думают о «ДНР». ВИДЕО14:31
- Соцсети: в РФ из Горловки выехали три микроавтобуса «Груз-200»14:10
- Горловчане рассказали о происходящем в городе13:48
- Банковские услуги у донбасской линии разграничения: успеть за 4 дня13:29
- "Гробовая тишина", - у армии РФ "кипиш" из-за "аномалии" под оккупированной Горловкой13:12
- Рабинович выступил за переговоры с «Л-ДНР» для назначения губернатора неподконтрольных территорий12:50
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку12:31
- С нового года кабельное телевидение в Украине подорожает на 15−40%18:32
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика15:52
- На Донбассе наркоман убил малолетнюю дочь боевика ДНР15:49
- ЧП на пунктах пропуска «ДНР»: Людей вывозят на автомобилях «Скорой помощи»15:08
- Стало известно, сколько украинцев работают за рубежом14:52
- Что разочарованные идеологи «русской весны» думают о «ДНР». ВИДЕО14:31
- Соцсети: в РФ из Горловки выехали три микроавтобуса «Груз-200»14:10
- Горловчане рассказали о происходящем в городе13:48
- Банковские услуги у донбасской линии разграничения: успеть за 4 дня13:29
- "Гробовая тишина", - у армии РФ "кипиш" из-за "аномалии" под оккупированной Горловкой13:12
- Эксперт: Украина не является чем-то таким, за что следует бороться11:33
- Астрологи рассказали про Вакарчука как президента Украины и возмездие, ожидающее Путина22:34
- Оказывается, мы всю жизнь неправильно зажигали свечи22:06
- Зимнее солнцестояние: как привлечь благополучие на год вперед16:31
- Как их распознать: названы пять подлецов по знаку Зодиака08:54
- Новый год 2019: 5 рецептов оригинальных салатов20:33
- Гороскоп на зиму 2018-2019: к каким кардинальным переменам нас готовят звезды19:30
- Взаимосвязь между котами и болезнями человека18:51
- Диета от прыщей: пять продуктов для идеальной кожи18:18
- Эти знаки зодиака – прирожденные колдуны16:00
- Донбасс готов вспыхнуть: Москва направила в Донецк "десант"
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины
- Жители оккупированных территорий негодуют слыша заявления о «российском гражданстве»
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово
- Атака позиций ВСУ обошлась дорого армии РФ: оккупанты считают потери после "ответки"