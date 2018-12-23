На Донбассе наркоман убил малолетнюю дочь боевика ДНР

23.12.2018 15:49

В оккупированном Иловайске террорист ДНР убил трехлетнюю девочку - дочь своей любовницы.

Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer, ссылаясь на информацию из соцсетей, передает apostrophe.ua.

Так, один из местных жителей рассказал, что мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения избил ребенка, при этом ее мать даже не пыталась ему помешать и не вызвала затем скорую помощь.

"Родной отец убитой девочки служит в ополчении ДНР, сильно расстроился, на похоронах вызывали ему скорую,едва ноги не отняло. Можно представить,какая беда. Мать убитого ребенка,на похоронах даже слезы не проронила", - сказано в сообщении.