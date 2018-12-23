Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе наркоман убил малолетнюю дочь боевика ДНР

23.12.2018 15:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе наркоман убил малолетнюю дочь боевика ДНР

В оккупированном Иловайске террорист ДНР убил трехлетнюю девочку - дочь своей любовницы.

Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer, ссылаясь на информацию из соцсетей, передает apostrophe.ua.

Так, один из местных жителей рассказал, что мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения избил ребенка, при этом ее мать даже не пыталась ему помешать и не вызвала затем скорую помощь.

"Родной отец убитой девочки служит в ополчении ДНР, сильно расстроился, на похоронах вызывали ему скорую,едва ноги не отняло. Можно представить,какая беда. Мать убитого ребенка,на похоронах даже слезы не проронила", - сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, Иловайск, убийство, похороны, террорист, ДНР, соцсети, девочка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх