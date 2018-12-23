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«Порошенко будет прятаться в бункере». В «МГБ ДНР» озвучили новый фейк о «химатаке»
В «МГБ ДНР» сообщили новые «данные о подготовке Украиной масштабных диверсий» на подконтрольной украинскому правительству территории.
Об этом сообщила «пресс-служба МГБ», передает donpress.com.
Так, члены НВФ заявили, что «разведка ДНР» располагает сведениями о якобы прибытии на территорию Украины зарубежных специалистов, «ответственных за координацию диверсий». Кроме того, в «МГБ» добавили, что с 25 декабря по 7 января президент Украины Петр Порошенко «планирует находиться в Ивано-Франковской области в своей резиденции, которая оборудована бункером для защиты от токсичных веществ и бактериологического оружия». В «ведомстве» добавили:
«Установлено, что в распоряжении ВСУ находятся боеприпасы, созданные по аналогу снарядов ракетного комплекса „Снежинка“, производимого исключительно в ДНР, которые они планируют использовать для провокаций на ранее обозначенных нами химических предприятиях».
Теги: Донбасс, разведка, химическое оружие, боеприпасы, диверсия, бункер, ДНР, ВСУ, Порошенко, МГБ
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