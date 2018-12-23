С КПП боевиков в Горловке в тяжелом состоянии госпитализирована женщина

23.12.2018 11:49

В Никитовском районе оккупированной Горловки на КПП группировки "ДНР" женщине потребовалась помощь медиков, пишет Трибун.

По информации т.н. "МЧС ДНР", инцидент произошел в пятницу, 21 декабря.

"21.12.2018, г. Горловка, Никитовский р-н, таможенный пункт пропуска г. Горловка – оказание медицинской помощи населению", – сообщают в фейковом ведомстве.

Отмечается, что женщине была оказана медицинская помощь сотрудником "МЧС ДНР", после чего она была передана медикам "скорой".

"Женщина 1963 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирована в ГБ № 2 г. Горловки", – сказано в сообщении.



