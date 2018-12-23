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Соцсети: в РФ из Горловки выехали три микроавтобуса «Груз-200»
23.12.2018 14:10
Подразделения НВФ в районе неподконтрольной украинскому правительству Горловки несут серьезные потери.
Об этом сообщают источники в соцсети, передает donpress.com.
Один из пользователей соцсети Александр Соколов в Facebook отмечает:
«Сегодня (22.12) от морга горбольницы № 2 оккупированной Горловки отчалили сразу три микробуса с табличками „груз 200“. Вездесущая сорока на хвосте принесла, что наполнители авто едут по адресам: Ярославль, Астрахань, Челябинск, Забайкалье, Талнах (Красноярск, Заполярье)».
Кроме того, он добавил, что один из автомобилей перевозит тело полковника ВС РФ.
Теги: Донбасс, Горловка, морг, больница, потери, соцсети, НВФ, РФ
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