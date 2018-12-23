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Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика

23.12.2018 15:52
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Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика

Рядом с оккупированным городом Комсомольское "полиция" террористической "ДНР" случайно убила наемника гибридной армии РФ. О потере в рядах оккупанта рассказал в Twitter аккаунт Necro Mancer, отслеживающий сообщения сепаратистов в Сети, передает "Диалог.UA".
Инцидент случился в минувшую субботу, 23 декабря. Тогда с жизнью простился 30-летний боевик "ДНР" Александр Штанченко.
"Погиб как храбрый защитник своего отечества", - написала о произошедшем сестра террориста. Однако смерть его была далеко не героической. Оказалось, что боевика ликвидировали свои же - "полиция".
"В районе поселка Чкаловский бойцы завалили орка, который не остановился на требование. Стреляли по машине и, видать, попали по нему", - рассказал местный житель о том, что произошло на самом деле.



Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, ДНР
 
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