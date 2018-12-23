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Архив - Донецкая область

Сутки в зоне ООС: потерь среди ВСУ нет

23.12.2018 16:52
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Сутки в зоне ООС: потерь среди ВСУ нет

Позиции ОС обстреливал и пять раз.

За прошедшие сутки боевики 5 раз открывали огонь по позициям ОС, 1 раз применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Потерь среди украинских военных нет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую Правду.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 23 декабря.

"В частности, враг совершил прицельный обстрел из миномета калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении", - подчеркнули в штабе.

Кроме того, опорные пункты ООС обстреливались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское, в районе населенного пункта Красногоровка, а также вблизи населенных пунктов Чермалык и Гнутово.

По данным разведки, 22 декабря двое боевиков были уничтожены и один ранен.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - говорится в отчете.



Теги: Донбасс, разведка, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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