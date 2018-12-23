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В Дебальцево открыли городскую елку
23.12.2018 10:18
В неподконтрольном украинскому правительству Дебальцево Донецкой области прошло мероприятие, посвященное открытию городской елки.
Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.
На «массовые гулянья» пришли всего несколько десятков человек. На полупустой площади выступал детский ансамбль и хор бабушек в ярких цветных платках.
На украшенной сверкающими гирляндами площади в честь праздника установили лоток с колбасными изделиями, под зонтом с рекламой пива и слоганом на украинском языке — «Народжене в Україні».
Теги: Донбасс, Донецкая область, Дебальцево, праздник, СМИ, новогодняя елка, открытие
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