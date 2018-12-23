В «ДНР» сильно задерживают зарплаты «госслужащим, полиции» и остальным. Денег нет

23.12.2018 22:31

Владислав Сурков, куратор главаря «ДНР» Дениса Пушилина, обещал последнему увеличение «бюджета ДНР». Однако, обещание осталось обещанием. В реалиях в «ДНР» сильно задерживают зарплату «госслужащим, полиции, МЧС» и другим.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Деньги, обещанные Владиславом Сурковым главарю «ДНР» Денису Пушилину, а это ни много, ни мало 10% «бюджета ДНР» где-то «потерялись». В результате, вместо «прибавки к жалованью», в «ДНР» имеют катастрофический рост цен на основные продукты питания, очереди, недовольство людей и задержку зарплат «госслужащим, полиции, МЧС» и другим. Работников «полиции» оставляют без «командировочных», под благовидными предлогами, однако всем уже понятно – денег нет.

Вот что пишут источники, близкие к «госслужащим ДНР» в соцсетях:

«Донецк По сплетням обещанные сурковым пушилингу 10% дополнительного бюджета дыры пошли по п… де, госам уже задержуют зп за 2021 никому не перечислили, даже ЧСам и ментам, командировки казначейство бракует со смешными придирками-то буква не та, то дата, между строк грят«нет денег»..».