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Архив - Донецкая область

В Донецке дорожают продукты перед праздниками

23.12.2018 10:41
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В Донецке дорожают продукты перед праздниками

К новогодним праздникам увеличились цены на продукты питания на подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области.

Об этом говорится в сюжете местного телеканала «Оплот», передают novosti.dn.ua.

Отмечается, что больше всего цены выросли на ингредиенты для борща и куриное яйцо.

Продавцы, объясняя рост стоимости яиц, ссылаются на слова поставщиков о подорожании комбикормов для кур.

По словам продавцом, подорожание «борщевого набора» (картофель, капуста, свекла, морковь, лук) носит сезонный характер.

Также телеканал напомнил о дефиците муки.



Теги: Донецк, Донбасс, питание, подорожание, рост цен, продукты, Новый год, ДНР
 
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