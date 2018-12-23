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В Донецке дорожают продукты перед праздниками
23.12.2018 10:41
К новогодним праздникам увеличились цены на продукты питания на подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области.
Об этом говорится в сюжете местного телеканала «Оплот», передают novosti.dn.ua.
Отмечается, что больше всего цены выросли на ингредиенты для борща и куриное яйцо.
Продавцы, объясняя рост стоимости яиц, ссылаются на слова поставщиков о подорожании комбикормов для кур.
По словам продавцом, подорожание «борщевого набора» (картофель, капуста, свекла, морковь, лук) носит сезонный характер.
Также телеканал напомнил о дефиците муки.
Теги: Донецк, Донбасс, питание, подорожание, рост цен, продукты, Новый год, ДНР
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