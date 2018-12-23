Последние новости раздела
- Сутки в зоне ООС: потерь среди ВСУ нет16:52
- В Горловке приостановили выдачу гуманитарки: названа причина16:32
- Ситуация на блокпостах днем 23 декабря16:12
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика15:52
- На Донбассе наркоман убил малолетнюю дочь боевика ДНР15:49
- ЧП на пунктах пропуска «ДНР»: Людей вывозят на автомобилях «Скорой помощи»15:08
- Что разочарованные идеологи «русской весны» думают о «ДНР». ВИДЕО14:31
- Соцсети: в РФ из Горловки выехали три микроавтобуса «Груз-200»14:10
- Горловчане рассказали о происходящем в городе13:48
- Банковские услуги у донбасской линии разграничения: успеть за 4 дня13:29
В Горловке приостановили выдачу гуманитарки: названа причина
23.12.2018 16:32
В неподконтрольной украинскому правительству Горловке Донецкой области до 9 января остановят выдачу гуманитарной помощи для семей с детьми.
Об этом сообщает сайт городской «администрации», передает donpress.com.
По информации «местной власти» с 26 декабря выдача детских продуктовых наборов семьям с детьми до 3-х лет не будет осуществляться.
Также, в «администрации» добавили, что остановка выдачи гуманитарной помощи связана с проведением инвентаризации ее остатков.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, дети, продукты, гуманитарная помощь, администрация
Читайте также:
- Малыши пошли в гости, а оказались... в райотделе
- Горловские милиционеры вернули маме двух маленьких потерявшихся девочек
- В "ДНР" прибыл очередной «гумконвой» из России
- Малышей накормят качественной молочной продукцией
- В молочной кухне Горловки почти 300 детей получают бесплатное питание
- Суд "наказал" хозяина агрессивных псов, напавших на ребенка
- Сутки в зоне ООС: потерь среди ВСУ нет16:52
- В Горловке приостановили выдачу гуманитарки: названа причина16:32
- Ситуация на блокпостах днем 23 декабря16:12
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика15:52
- На Донбассе наркоман убил малолетнюю дочь боевика ДНР15:49
- ЧП на пунктах пропуска «ДНР»: Людей вывозят на автомобилях «Скорой помощи»15:08
- Что разочарованные идеологи «русской весны» думают о «ДНР». ВИДЕО14:31
- Соцсети: в РФ из Горловки выехали три микроавтобуса «Груз-200»14:10
- Горловчане рассказали о происходящем в городе13:48
- Банковские услуги у донбасской линии разграничения: успеть за 4 дня13:29
- С нового года кабельное телевидение в Украине подорожает на 15−40%18:32
- Сутки в зоне ООС: потерь среди ВСУ нет16:52
- В Горловке приостановили выдачу гуманитарки: названа причина16:32
- Ситуация на блокпостах днем 23 декабря16:12
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика15:52
- На Донбассе наркоман убил малолетнюю дочь боевика ДНР15:49
- ЧП на пунктах пропуска «ДНР»: Людей вывозят на автомобилях «Скорой помощи»15:08
- Стало известно, сколько украинцев работают за рубежом14:52
- Что разочарованные идеологи «русской весны» думают о «ДНР». ВИДЕО14:31
- Соцсети: в РФ из Горловки выехали три микроавтобуса «Груз-200»14:10
- Эксперт: Украина не является чем-то таким, за что следует бороться11:33
- Астрологи рассказали про Вакарчука как президента Украины и возмездие, ожидающее Путина22:34
- Оказывается, мы всю жизнь неправильно зажигали свечи22:06
- Зимнее солнцестояние: как привлечь благополучие на год вперед16:31
- Как их распознать: названы пять подлецов по знаку Зодиака08:54
- Новый год 2019: 5 рецептов оригинальных салатов20:33
- Гороскоп на зиму 2018-2019: к каким кардинальным переменам нас готовят звезды19:30
- Взаимосвязь между котами и болезнями человека18:51
- Диета от прыщей: пять продуктов для идеальной кожи18:18
- Эти знаки зодиака – прирожденные колдуны16:00
- Донбасс готов вспыхнуть: Москва направила в Донецк "десант"
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины
- Жители оккупированных территорий негодуют слыша заявления о «российском гражданстве»
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово
- Атака позиций ВСУ обошлась дорого армии РФ: оккупанты считают потери после "ответки"