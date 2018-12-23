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Архив - Донецкая область

В Горловке приостановили выдачу гуманитарки: названа причина

23.12.2018 16:32
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В Горловке приостановили выдачу гуманитарки: названа причина

В неподконтрольной украинскому правительству Горловке Донецкой области до 9 января остановят выдачу гуманитарной помощи для семей с детьми.

Об этом сообщает сайт городской «администрации», передает donpress.com.

По информации «местной власти» с 26 декабря выдача детских продуктовых наборов семьям с детьми до 3-х лет не будет осуществляться.

Также, в «администрации» добавили, что остановка выдачи гуманитарной помощи связана с проведением инвентаризации ее остатков.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, дети, продукты, гуманитарная помощь, администрация
 
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