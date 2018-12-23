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В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку
23.12.2018 12:31
Так называемый «начальник пресс-службы «народной милиции ДНР» Данил Безсонов заявил, что «украинская власть пытается подготовить наступательные действия на Горловском направлении» и сейчас активно «перебрасывает под Горловку личный состав и вооружение».
Кроме того, Безсонов отметил, что в Бахмут Донецкой области якобы прибыл известный батальон украинских военных:
«Нами зафиксировано прибытие и размещение на восточной окраине Артемовска 46-го батальона «Донбасс».
По его словам, военнослужащие ВСУ якобы не хотят участвовать в наступлении, в связи с чем не «покидают расположение частей».
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, милиция, вооружение, ДНР, батальон "Донбасс", ВСУ, наступление
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