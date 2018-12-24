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"Спецназ" "ДНР" на грани бунта и развала: Донецк замер в ожидании
"Командир" так называемого "спецназа ДНР" Евгений Ряднов по кличке Немец совсем не "народный герой", как о нем рассказывают пропагандисты.
Он самый обычный представитель криминалитета, поднявшийся благодаря событиям 2014 года.
Террорист (кстати бывший предприниматель из Константиновки - ред.), как и все остальные более-менее известные боевики, обычная шестерка, статист для сюжетов на пропагандистские каналы. Таких "героев" русской весны и "настоящих освободителей" Донбасса особо любят "ватные" жители РФ, передает "Диалог.UA".
Как пишет блогер Анатолий Якименко, в апреле 2018 года Ряднов попал в ДТП, сев за руль нетрезвым, что, мягко говоря, не прибавило "герою" авторитета. А в августе после ликвидации террориста Захарченко, которого, кстати, охраняли именно подчиненные Ряднова, авторитет этот и заодно и доверие к "спецназовцу" вообще сошли на нет. Как пишет блогер, моральный дух "спецназовцев" таков, что о нем можно говорить либо хорошо, либо ничего.
Сейчас этот самый дух у них отсутствует напрочь. А из-за задержек с выплатой зарплаты "спецназовцы" стали промышлять сбором металлолома. Кроме того, они стали "грушей для битья" со стороны Александра Семерея – бывшего "военного советника" Захарченко, который реально заправляет в "полку".
Садист может, например, запросто прострелить ногу своему подчиненному и остаться безнаказанным, ибо имеет "крышу" такую, против которой бессилен и Немец.
Как отмечает блогер, ситуация в "полку" на грани бунта, и наверняка скоро можно будет узнать о новых "кадровых перетасовках" в "ДНР", которые обычно проходят, как говорится, "с огоньком". Напомним, ранее известный террорист заявил, что если "ДНР/ЛНР" не объединятся с Россией, то ОРДЛО придет конец.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, война, бунт, спецназ, ДНР
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