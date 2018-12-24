Стало известно, как КПВВ на Донбассе будут работать в новогодние и рождественские праздники

24.12.2018 12:15

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе в период новогодних и рождественских праздников будут работать без каких-либо изменений, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Там напомнили, что в течение последней недели были зафиксированы многочисленные нарушения представителями незаконных вооруженных формирований режима работы КПВВ в районе операции Объединенных сил.

Направляя граждан через линию разграничения по истечении установленного графиком времени работы контрольных пунктов, представители НВФ провоцируют ситуацию, когда люди вынужденно остаются на ночь в так называемой "серой зоне".

Учитывая опасность, которая исходит от систематического нарушения режима прекращения огня боевиками, пограничниками из состава Объединенных сил обеспечен надлежащий уровень безопасности для граждан в пределах гуманитарных дорожных коридоров. Только за последнюю неделю пограничными нарядами после окончания работы КПВВ дополнительно оформлено и пропущено через линию разграничения около 1,5 тысячи граждан.

"Командование ООС отмечает, что контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения работают ежедневно без выходных, контрольно-проверочные мероприятия осуществляются согласно зимнего графика с 08.00 до 17.00, такой режим работы будет неизменным в течение всего периода новогодних и рождественских праздников", - говорится в сообщении.

"Любая информация о закрытии КПВВ в новогодне-рождественские праздники является недостоверной и фейковой", - подчеркнули в пресс-центре.

Источник: http://avdeevka.city