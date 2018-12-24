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Архив - Донецкая область

Стало известно, как КПВВ на Донбассе будут работать в новогодние и рождественские праздники

24.12.2018 12:15
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Стало известно, как КПВВ на Донбассе будут работать в новогодние и рождественские праздники

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе в период новогодних и рождественских праздников будут работать без каких-либо изменений, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.  

Там напомнили, что в течение последней недели были  зафиксированы многочисленные нарушения представителями незаконных вооруженных формирований режима работы КПВВ в районе операции Объединенных сил.

Направляя граждан через линию разграничения по истечении установленного графиком времени работы контрольных пунктов, представители НВФ  провоцируют ситуацию, когда люди вынужденно остаются на ночь в так называемой "серой зоне".  

Учитывая опасность, которая исходит от систематического нарушения режима прекращения огня боевиками, пограничниками из состава Объединенных сил обеспечен надлежащий уровень безопасности для граждан в пределах гуманитарных дорожных коридоров. Только за последнюю неделю пограничными нарядами после окончания работы КПВВ дополнительно оформлено и пропущено через линию разграничения около 1,5 тысячи граждан. 

"Командование ООС отмечает, что контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения работают ежедневно без выходных, контрольно-проверочные мероприятия осуществляются согласно зимнего графика с 08.00 до 17.00, такой режим работы будет неизменным в течение всего периода новогодних и рождественских праздников", -  говорится в сообщении. 

"Любая информация о закрытии КПВВ в новогодне-рождественские праздники является недостоверной и фейковой", -  подчеркнули в пресс-центре.

 

Источник: http://avdeevka.city 



Теги: Донбасс, Рождество, праздники, Новый год, ДНР, ЛНР, пункт пропуска, КПВВ
 
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