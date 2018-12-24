В «ДНР» искали диверсантов: За выходные задержали 368 человек

24.12.2018 21:21

В «ДНР» за выходные дни задержали 368 нарушителей комендантского часа. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В целях выявления диверсионно-разведывательных групп, а также недопущения фактов совершения преступлений и правонарушений в ночное время суток сотрудники МВД ДНР с 21 по 23 декабря провели оперативно-профилактическую операцию «Ночной город», – говорится в сообщении.

Отмечается, что к административной ответственности за мелкое хулиганство привлечено восемь человек, еще трое – за злостное неповиновение законному требованию сотрудникам полиции. Проверены 500 увеселительных заведений и составлены 72 протокола по факту распития спиртного в запрещенных законом местах и появление в общественных местах в нетрезвом виде.

В 2018 году за нарушение комендантского часа в «ДНР» были задержаны:

После 8 октября и до 26 ноября в «ДНР» информацию о количестве задержанных в комендантский час не давали.

Как сообщалось ранее, с 1 сентября в «ДНР» в связи с гибелью «главы республики» Александра Захарченко продлено действие комендантского часа, который начинается в 23:00. До этого в «ДНР» сократили комендантский час, с июля он был установлен в пределах с 01:00 до 05:00. В «ДНР» жители выражают недовольство заявлением «и.о. главы ДНР» Дениса Пушилина, что комендантский час сокращать не планируют, и он остается в расширенном режиме – с 23:00 до 5:00.

Источник: https://dnews.dn.ua