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В Горловке боевики «ДНР» прогоняют людей с улицы. Люди встревожены
Во временно оккупированной Горловке жители одного из микрорайонов сильно встревожены. К ним подходят представители «МЧС ДНР» и «полиция» и требуют уйти с улицы. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Сегодня утром жители временно микрорайона «245 квартал» временно оккупированной Горловки сильно встревожены действиями «полиции» и представителей «МЧС ДНР», которые требуют, чтобы люди «поскорее ушли с улиц». Жители временно оккупированной Горловки предполагают, что таким образом боевики «ДНР» пытаются посеять панику или готовят какую-то провокацию.
Вот что пишут об этом горловчане в соцсетях:
«09.00 д Горловка ???»,
«В что за переполох на 245м? подруга позвонила, сказала полиция и МЧС ходят группами, её и других прохожих попросили поскорее уйти с улицы»,
«Старательно готовятся к «провокации»?»,
«Панику нагоняют?»,
«Так 24-25 очередное наступление»,
«…у готовят???»,
«Стирол???».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, боевики
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