В Горловке боевики «ДНР» прогоняют людей с улицы. Люди встревожены

24.12.2018 14:48

Во временно оккупированной Горловке жители одного из микрорайонов сильно встревожены. К ним подходят представители «МЧС ДНР» и «полиция» и требуют уйти с улицы. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Сегодня утром жители временно микрорайона «245 квартал» временно оккупированной Горловки сильно встревожены действиями «полиции» и представителей «МЧС ДНР», которые требуют, чтобы люди «поскорее ушли с улиц». Жители временно оккупированной Горловки предполагают, что таким образом боевики «ДНР» пытаются посеять панику или готовят какую-то провокацию.

Вот что пишут об этом горловчане в соцсетях:

«09.00 д Горловка ???»,

«В что за переполох на 245м? подруга позвонила, сказала полиция и МЧС ходят группами, её и других прохожих попросили поскорее уйти с улицы»,

«Старательно готовятся к «провокации»?»,

«Панику нагоняют?»,

«Так 24-25 очередное наступление»,

«…у готовят???»,

«Стирол???».

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