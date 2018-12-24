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Архив - Донецкая область

В МИД РФ анонсировали «полномасштабное наступление ВСУ» на Донбассе

24.12.2018 19:40
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В МИД РФ анонсировали «полномасштабное наступление ВСУ» на Донбассе

Кремль исключает в ближайшие дни «полномасштабное наступление ВСУ» на Донбассе. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Так, Захарова заявила:

«Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений. Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях. Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, война, ВСУ, наступление
 
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