В н.п. Комсомольское боевика «ДНР» расстреляли «гаишники ДНР»

24.12.2018 09:00

Во временно оккупированном н.п. Комсомосльское Старобешевского района Донецкой области боевика «ДНР» расстреляли «гаишники ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированном населенном пункте Комсомольское Старобешевского района Донецкой области боевика «ДНР» Штанченко Александра Александровича расстреляли «гаишники ДНР». Источники сообщают, что «инцидент» произошел в Комсомольском 22 декабря 2018 года, когда Штанченко не остановился по требованию «гаишников».

О Штанченко известно, что он родился в Комсомольском 14 октября 1988 года.

Вот как описывают в соцсетях происшедшее местные жители:

«Комсомольское в районе поселка Чкаловский гайцы завалили орка, который не остановился на требования. Стреляли по машине и видать попали по нему. Штанченко Денис вроде как звали».

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