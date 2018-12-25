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20 обстрелов, трое раненых: сводка ООС за сутки
За минувшие сутки, 24 декабря, боевики 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, трое военнослужащих получили ранение.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил
«24 декабря российские оккупационные войска 20 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 7 случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями… трое военнослужащих получили ранения», – говорится в сводке штаба ООС.
В частности, боевики совершили обстрелы дважды: из минометов калибра 120 и 82-мм позиций ООС в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, и поселка Пески - на Донецком направлении, а с минометов калибра 82-мм по населенному пункту Кряковка на Луганском направлении, поселка Луганское на Донецком направлении, и поселка Гнутово на Мариупольском направлении.
Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Крымское - на Луганском направлении, населенного пункта Новоалександровка на Попаснянском направлении, поселков Каменка, Пески, Тарамчук, Луганское - на Донецком направлении, поселка Южное на Горловском направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Водяное - на Мариупольском направлении.
«Для подавления огневых провокаций противника, подразделения обороняющихся применяли дежурные огневые средства», – подчеркнули в штабе ООС.
По данным украинской разведки, 24 декабря один боевик был уничтожен и шесть получили ранения. В течение текущих суток боевики огонь не открывали.
Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
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