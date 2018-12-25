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Боевики «ДНР» копают траншеи вблизи автодорог
25.12.2018 17:48
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области копают траншеи вдоль автодорог.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«22 декабря наблюдатели видели, как пять членов вооруженных формирований копали две траншеи с обеих сторон от автодороги М03 примерно в 1 км к северо-северо-западу от н. п. Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка). Команда СММ также обнаружила свежие 300-метровые траншеи, соединенные с автодорогой Т0519 вблизи н. п. Заиченко (26 км к северо-востоку от Мариуполя)».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, копание, дороги, ДНР, боевики, траншеи
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