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Бывшие бизнесмены из Донецка хотят ехать на работу в ЕС, а вместо бутиков торгуют елками
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области бизнес всё больше и больше приходит в упадок. Вместо модных бутиков открываются «елочные базары».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей бизнес умирает. В итоге, вместо модных бутиков появляются «елочные базары». А сами бизнесмены хотят ехать на заработки в ЕС.
Вот что рассказывают жители временно оккупированных территорий в соцсетях:
«Уровень полёта предпринимательской мысли отлично характеризует тот факт, что в бывшем модном бутике Sassofono теперь торгуют елками Вот такие шишки-иголки»,
«Да да Там даже «неравнодушные» писали петицию городскому голове «о недопустимости такого соседства»»,
«Та ладно… Не может быть) ))»,
«У знакомого торговое помещение в центре Донецка, собирается в ЕС на заработки».
Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, бизнес, ЕС, бутик, Луганская область, бизнесмен, заработок, елки
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