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Архив - Донецкая область

Через неконтролируемые пункты пропуска в РФ выезжают грузовики в неизвестными грузами

25.12.2018 20:56
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Через неконтролируемые пункты пропуска в РФ выезжают грузовики в неизвестными грузами

Через временно неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в крытых грузовиках вывозятся неизвестные грузы. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«Находясь в пункте пропуска на границе у н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) в течение 15 минут, наблюдатели видели в очереди на выезд из Украины 28 автомобилей и 34 грузовика с крытыми грузовыми отсеками. Кроме того, члены патруля Миссии видели, как в Украину заехал 1 автомобиль и зашли 14 человек, а из Украины вышли 4 человека».



Теги: Донбасс, Российская Федерация, грузовик, ДНР, ЛНР, пункты пропуска
 
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