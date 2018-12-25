Последние новости раздела
- «ДНР» предупредила о перебоях в работе Vodafone в Горловке17:29
- "Смерть в бою, нищета и увечья..." - стала известна судьба наемников Гиркина, которые захватили Славянск в 2014-м16:48
- НВФ активно обстреливали позиции ВСУ, в том числе из 120-х минометов16:32
- В «ДНР» на время Новогодних и Рождественских праздников отменяют все поезда16:08
- Водные беды Донбасса: непогода обесточила ДФС15:49
- В Донецке замечено много людей в «военной форме» с большими сумками15:30
- "Сижу и плачу, хочу жить в той "республике" из телевизора", - в "ДНР" люди бунтуют, отказываясь верить лживым СМИ15:13
- В Донецке и Макеевке на дорогах тотальная проверка боевиков «ДНР» и «военной полиции»14:33
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР14:08
- Бывшие бизнесмены из Донецка хотят ехать на работу в ЕС, а вместо бутиков торгуют елками13:49
«ДНР» предупредила о перебоях в работе Vodafone в Горловке
25.12.2018 17:29
В группировке «ДНР» заявили о возможном отсутствии связи мобильного оператора Vodafone-Украина в подконтрольной боевикам Горловке.
В «минсвязи» группировки сообщили, что на данный момент в отдельных районах города наблюдаются проблемы с электропитанием, передают novosti.dn.ua.
«По этой причине возможно отсутствие связи украинского оператора Vodafone на территории данного населенного пункта», — говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Горловка, связь, мобильный оператор, МТС, Vodafone, мобильная связь, ДНР
Читайте также:
- В Донецке и Горловке снова проблемы со связью Vodafone
- В Донецке снова перебои с Vodafone: в центре города потеряли связь
- В «ДНР» у Захарченко подвели итог заявлениям «министра связи» о нормализации работы «Феникса»
- "Теперь у нас, как в "ДНР", поступают даже хуже, чем с рабами", - оккупированному Луганску отключили Vodafone
- "ДНР" грозит новая волна "телефонного коллапса": стало известно, что ждет дончан, купивших сим-карты "Феникса" неофициально
- "Все на кладбище: Vodafone здесь ловит идеально!" - у Захарченко нашли новую точку, где ловит украинская связь. ВИДЕО
- «ДНР» предупредила о перебоях в работе Vodafone в Горловке17:29
- Боевики «ЛНР» нарушают пределы мест хранения тяжелого вооружения17:11
- "Смерть в бою, нищета и увечья..." - стала известна судьба наемников Гиркина, которые захватили Славянск в 2014-м16:48
- НВФ активно обстреливали позиции ВСУ, в том числе из 120-х минометов16:32
- В «ДНР» на время Новогодних и Рождественских праздников отменяют все поезда16:08
- Водные беды Донбасса: непогода обесточила ДФС15:49
- В Донецке замечено много людей в «военной форме» с большими сумками15:30
- "Сижу и плачу, хочу жить в той "республике" из телевизора", - в "ДНР" люди бунтуют, отказываясь верить лживым СМИ15:13
- В Донецке и Макеевке на дорогах тотальная проверка боевиков «ДНР» и «военной полиции»14:33
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР14:08
- «ДНР» предупредила о перебоях в работе Vodafone в Горловке17:29
- Боевики «ЛНР» нарушают пределы мест хранения тяжелого вооружения17:11
- "Смерть в бою, нищета и увечья..." - стала известна судьба наемников Гиркина, которые захватили Славянск в 2014-м16:48
- НВФ активно обстреливали позиции ВСУ, в том числе из 120-х минометов16:32
- В «ДНР» на время Новогодних и Рождественских праздников отменяют все поезда16:08
- Водные беды Донбасса: непогода обесточила ДФС15:49
- В Донецке замечено много людей в «военной форме» с большими сумками15:30
- "Сижу и плачу, хочу жить в той "республике" из телевизора", - в "ДНР" люди бунтуют, отказываясь верить лживым СМИ15:13
- В Крыму во время аннексии в храмах УПЦ МП раздавали оружие, - Чубаров14:52
- В Донецке и Макеевке на дорогах тотальная проверка боевиков «ДНР» и «военной полиции»14:33
- Астрологи составили любовный гороскоп на последнюю неделю 2018 года09:52
- Чому 25 грудня варто триматися подалі від лісу і вже можна думати про літо08:35
- Что нельзя делать в первые дни 2019-го: верные приметы22:19
- Врачи подсказали, как избежать похмелья в Новый год22:01
- Стоматологи назвали продукты, "убивающие" белизну зубов19:06
- Приметы к Новому Году15:45
- Сказочное богатство: на эти знаки Зодиака в 2019-м свалятся золотые горы14:00
- Астрологи рассказали, каким будет следующий год13:17
- Названы самые гулящие знаки зодиака12:48
- Названы продукты, которые категорически нельзя есть на завтрак12:00
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м
- В МИД РФ анонсировали «полномасштабное наступление ВСУ» на Донбассе
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- "Немножко пьяная" певица Брежнева громко опозорилась на эфире у пропагандистов: видео вызвало в Сети ажиотаж
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
- Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года
- Жители оккупированных территорий негодуют слыша заявления о «российском гражданстве»
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово