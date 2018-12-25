«ДНР» предупредила о перебоях в работе Vodafone в Горловке

25.12.2018 17:29

В группировке «ДНР» заявили о возможном отсутствии связи мобильного оператора Vodafone-Украина в подконтрольной боевикам Горловке.

В «минсвязи» группировки сообщили, что на данный момент в отдельных районах города наблюдаются проблемы с электропитанием, передают novosti.dn.ua.

«По этой причине возможно отсутствие связи украинского оператора Vodafone на территории данного населенного пункта», — говорится в сообщении.