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Архив - Донецкая область

«ДНР» предупредила о перебоях в работе Vodafone в Горловке

25.12.2018 17:29
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«ДНР» предупредила о перебоях в работе Vodafone в Горловке

В группировке «ДНР» заявили о возможном отсутствии связи мобильного оператора Vodafone-Украина в подконтрольной боевикам Горловке.

В «минсвязи» группировки сообщили, что на данный момент в отдельных районах города наблюдаются проблемы с электропитанием, передают novosti.dn.ua.

«По этой причине возможно отсутствие связи украинского оператора Vodafone на территории данного населенного пункта», — говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Горловка, связь, мобильный оператор, МТС, Vodafone, мобильная связь, ДНР
 
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