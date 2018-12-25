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Генсек ОБСЕ Гремингер отметился рядом скандальных заявлений, сравнив создание ПЦУ с "выборами" в "Л/ДНР"
Верхушка Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает все чаще оконфуживаться, подыгрывая риторике кремлевских преступников. Томас Гремингер заявил, что на территории Донбасса происходят "провокации с обеих сторон конфликта", а также поставил в один ряд создание Православной церкви Украины с псевдовыборами, которые прошли в террористических образованиях "ДНР" и "ЛНР", уведомляет "Диалог.UA",
Вдобавок Гремингер назвал оккупированные кремлевскими боевиками-марионетками территории Донецкой и Луганской областей некими "республиками повстанцев". Он убежден: для того, чтобы на Донбассе снова воцарился мир, необходимо предпринимать "шаги по умиротворению ситуации со стороны обоих государств". Напоследок глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе добавил, что страны так называемой "нормандской четверки" обязаны пойти на обоюдные уступки для того, чтобы стартовала реализация Минских договоренностей в политической части. Ранее в ОБСЕ заявляли, что фиктивные "выборы" на территориях, которые контролируют пророссийские сепаратисты, противоречат Минским соглашениям.
Теги: Украина, Донбасс, ОБСЕ, ДНР, ЛНР
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