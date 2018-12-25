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Известен график работы КПВВ на Донбассе в новогодние праздники
Контрольные пункты пропуска в Донецкой и Луганской областях во время новогодних и рождественских праздников будут работать по прежнему графику, без изменений.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, передает zi.dn.ua.
Также в штабе ООС сообщают о систематических нарушениях пропускного режима на блокпостах неподконтрольного Донбасса. Однако пограничники выполняли работу по пропуску граждан и после окончания функционирования КПВВ, чтобы не оставлять людей в «серой зоне».
«Только за последнюю неделю пограничными нарядами после окончания работы КПВВ дополнительно оформлено и пропущено через линию разграничения около 1,5 тысячи граждан», — говорится в сообщении.
Командование ООС отмечает, что контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения работают ежедневно без выходных, с 08:00 до 17:00. Режим работы меняться во время праздников не будет.
Также сообщается, что информация о закрытии пунктов пропуска в праздничные дни, которая распространяется в соцсетях, является недостоверной.
Теги: Донбасс, Рождество, праздники, пограничники, график, Новый год, пункты пропуска, КПВВ, ООС
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