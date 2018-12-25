К «наступлению» готовы! Боевики «ДНР» заявили, что их бронетехника в 15 минутах от передовой. ВИДЕО

25.12.2018 09:21

Военнослужащие «Вооружённых сил ДНР» на подступах к Горловке готовы выполнить боевую задачу — продержаться до подхода бронетехники, которой нужно всего 15 минут после приказа на выдвижение, сообщаются сепаратистские СМИ,

Защитники «ДНР» уверяют, что у ВСУ нет никаких шансов прорваться через оборонительные позиции.