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К «наступлению» готовы! Боевики «ДНР» заявили, что их бронетехника в 15 минутах от передовой. ВИДЕО
25.12.2018 09:21
Военнослужащие «Вооружённых сил ДНР» на подступах к Горловке готовы выполнить боевую задачу — продержаться до подхода бронетехники, которой нужно всего 15 минут после приказа на выдвижение, сообщаются сепаратистские СМИ,
Защитники «ДНР» уверяют, что у ВСУ нет никаких шансов прорваться через оборонительные позиции.
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, бронетехника, передовая
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