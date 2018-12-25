На КПВВ в автомобиле нашли тротил

25.12.2018 12:53

Во время пересечения линии соприкосновения в Донецкой области был задержан мужчина, перевозивший взрывчатое вещество.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передают novosti.dn.ua.

Взрывчатое вещество унюхала служебная собака пограничников на КПВВ «Майорск».

При осмотре транспортного средства было обнаружено 28 граммов тротила. Владелец тротила передан компетентным органам для принятия правового решения.