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Архив - Донецкая область

На линиии разграничения у КПВВ скопилось почти 300 машин

25.12.2018 08:40
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На линиии разграничения у КПВВ скопилось почти 300 машин

Сегодня, 25 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 280 авто.
Сегодня все КПВВ открылись по графику зимнего периода и работают в штатном режиме, сообщает Госпогранслужба Украины.
Утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 40/40;
«Марьинка» - 0/50;
«Новотроицкое» - 40/40;
«Гнутово» - 20/50.



Теги: Донбасс, машины, очередь, линия разграничения, КПВВ
 
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