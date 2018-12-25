На линиии разграничения у КПВВ скопилось почти 300 машин

25.12.2018 08:40

Сегодня, 25 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 280 авто.

Сегодня все КПВВ открылись по графику зимнего периода и работают в штатном режиме, сообщает Госпогранслужба Украины.

Утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 40/40;

«Марьинка» - 0/50;

«Новотроицкое» - 40/40;

«Гнутово» - 20/50.