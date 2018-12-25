НВФ активно обстреливали позиции ВСУ, в том числе из 120-х минометов

25.12.2018 16:32

За прошедшие сутки, 24 декабря, противник 20 раз нарушил режим тишины, при этом использовались минометы различного калибра, а также гранатометы и прочее пехотное вооружение.

К сожалению, в результате боевых действий были ранены трое защитников Украины, сообщают в пресс-центре штаба ООС, передает donpress.com.

Луганское направление

На этом участке обороны зафиксировано 6 прицельных обстрелов, преимущественно — минометных.

Так, с 10:40 до 10:50 по защитникам Кряковки было выпущено 10 мин калибра 82 мм. Вечером, около 20:00, начались минометные обстрелы наших позиций под Крымским — там разорвалось 10 мин 120 калибра, и вблизи Луганского — там неприятель выпустил несколько мин 82 калибра.

С 20:45, в течение часа, наши опорные пункты под Крымским снова находились под минометным огнем, а также огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Здесь было насчитано почти 20 разрывов мин калибров 120 и 82 мм.

Кроме того, наблюдались обстрелы в окрестностях н.п. Новоалександровка, Южное и Луганское из гранатометов и другого пехотного вооружения.

Донецкое направление

Здесь НВФ 14 раз обстреливали позиции украинских военнослужащих, в основном применялись гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а также минометы.

Несколько раз противник вел огонь в сторону защитников Песок, Каменки, Водяного, Тарамчука, Гнутово, Чермалыка из гранатометов различных типов и другого пехотного вооружения.

Кроме этого, разрывы несколько минометных снарядов калибра 120 мм зафиксированы вблизи Песок, и 82-го калибра — возле Водяного и Гнутово.

Наши военнослужащие в некоторых случаях адекватно применяли в ответ штатное пехотное вооружение.

В пресс-центре сообщили, что вчера с 16:10 до 16:30 НВФ осуществили обстрел поселка Южное, где отсутствуют позиции ВСУ. Неприятель вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия со стороны шахты Гагарина, что в окрестностях неподконтрольной Горловки. Информация об обстоятельствах и повреждениях уточняется украинской стороной СЦКК.

Ситуация на сегодня, 25 декабря

С начала суток, по состоянию на 12:00, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.