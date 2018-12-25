Печальное зрелище: На неработающем железнодорожном вокзале в Донецке установили елку

25.12.2018 08:13

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке на железнодорожном вокзале поставили новогоднюю елку. Об этом сообщается в социальных сетях. Также пользователи опубликовали фото. «Простаивающий из-за войны ж/д вокзал в Донецке открыл елочку», – говорится в превью к фото, пишут Донецкие новости.

Пользователи обсуждают сообщение.

Антон: «Ой, это так трогательно, ми ми ми. Еще в аэропорту елочку нужно поставить»;

Дмитрий: «На заборе еще должна быть колючая проволока. Непорядок»;

Allan: «А шо, даже электрички на Таганрог не пустили?»;

Fred: «Цирк какой-то. Зачем она там нужна»;

Ольга: «Как-то печально»;

Стеша: «Для кого ее там поставили? И от кого огородили здоровенным забором, если вокзал закрыт? Маразм крепчал»;

Андрей: «Уже и забыл как наш ЖД внутри выглядит! Только зачем там елочка?»;

Богдан: «Елочку они открыли… Блин, елочку»;

Александр: «Печальное зрелище».