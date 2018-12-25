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Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
Из-за проблем в базе внутренне перемещенных лиц многие переселенцы в последнее время не могли получить справку ВПЛ и, соответственно, подать заявления о восстановлении пенсии или выплате адресной помощи.
Об этом сообщает организация «Донбасс SOS», передает donpress.com.
По ее данным, проблема с базой уже устранена: справки снова выдаются. Это означает, что подавать заявления о восстановлении выплат снова можно по ним.
«Проблема была связана с обновлением самой базы (программного обеспечения) и нюансами доступа к ней сотрудников органов соцзащиты. По информации, полученной нами от Министерства социальной политики Украины, по состоянию на сегодня эти проблемы устранены. В связи с чем рекомендуем тем, кто столкнулся с этой проблемой, обратиться повторно в орган социальной зашиты населения за оформлениям справки», — отмечается в сообщении «Донбасс SOS».
При этом организация подчеркивает: если кто-либо из переселенцев столкнется с проблемами в конкретном УТСЗН, об этом следует сообщить либо в «Донбасс SOS», либо на Горячую правительственную линию по телефону 15−45.
Теги: Донбасс, оформление, выплаты, переселенцы, справка, ВПЛ, Минсоцполитики, пенсии
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